«Апсны» – участник седьмого сезона Медиалиги

Клуб из Абхазии «Апсны» примет участие в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги.

Об этом во время шоу AGM объявил президент МФЛ Николай Осипов.

Напомним, абхазский клуб «Апсны» дебютировал в Кубке Лиги в домашнем матче против Chertanovo (0:3). Игру посетили 5,5 тысячи человек. Впервые в истории Медиалиги игра прошла в Абхазии – на стадионе «Динамо», который вмещает 4,3 тысячи зрителей, но желающих посетить матч оказалось намного больше, поэтому они смотрели игру за ограждениями или у поля.