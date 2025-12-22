Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»

Владимир Писарский: были предложения из-за границы, но решил остаться в Москве.

Экс-форвард «Сочи», выступающий за СКА, Владимир Писарский рассказал, почему выбрал перейти в клуб Басты.

– Как ты попал в Медиалигу?

– Я пришел в СКА, чтобы поддержать форму. Узнал, что тренирует Каряка . Понимал, что будет хороший тренировочный процесс. Некоторые люди, знакомые с этой командой, подтвердили это и сказали, что для поддержания формы – это то, что надо. Я пришел просто тренироваться, мыслей играть в Медиалиге не было.

Затем руководство СКА предложило поиграть в сезоне. Я сначала отказывался, а потом подумал: «Почему бы и нет?». Играть надо. Это подпитывает эмоционально. Постоянно просто тренироваться – это тяжело, выгораешь.

– Какое у тебя было мнение о Медиалиге?

– Я смотрел до этого пару игр МФЛ. Нормальный уровень. 2Drots, «Амкал », «БроукБойз » – играющие команды. Также всегда следил за творчеством Миши Литвина, соответственно, за его клубом тоже. Когда есть свободное время, можно посмотреть какие-то хорошие матчи Медиалиги.

– Как оценишь уровень Медиалиги?

– Не РПЛ , конечно. Думаю, что уровень Медиалиги – это вторая часть ФНЛ . Речь не о всех клубах. Есть команды, которые не играют в футбол, а просто бьют вперед и борются. Например, Fight Nights .

– Были ли варианты помимо Медиалиги?

– Да, были предложения из-за границы. Было несколько хороших вариантов. Но у меня родилась дочь. Не хотелось куда-то тащиться. Мы подумали с женой и решили, что останемся в Москве. Тут и родители помогают, – сказал форвард СКА.

3 июля комитет по этике РФС отстранил нападающего «Сочи » от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Позже РФС отстранил футболиста еще на 4 месяца за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш ».

Писарский присоединился к СКА перед WINLINE Кубком Медиалиги в конце августа. Клуб Басты занял 5-6 место в Кубке Лиги, а нападающий стал лучшим бомбардиром, забив 5 голов за 7 матчей.

Писарский разрывает в СКА Басты: лучший бомбардир Кубка Медиалиги, взял никнейм Игрок