«Амкал» потроллил «Десятку» перед финалом: «Видим, что есть трудности с продажей билетов. Пересылайте информацию мамам, бабушкам и любым взрослым женщинам»

«Амкал» потроллил ФК «10» перед финалом WINLINE Кубка Медиалиги.

Вчера в телеграм-канале «Десятки» с иронией высказались о претензиях к скучному финалу: «Аудитория «Амкала» и «2Drots» пришла к нам в комментарии рассказать, что финал будет скучным».

К посту была добавлена сцена из фильма «Обыкновенное чудо», в котором героиня Евгении Симоновой заявляет: «Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!»

«Амкал» ответил на этот пост ФК «10».

«Видим, что у «Десятки» есть небольшие трудности с продажей билетов на финал, что даже приходится упоминать нас.

Давайте все вместе поможем ребятам, чтобы им не пришлось играть первый финал в своей истории при пустых трибунах.

Пересылайте информацию своим мамам, их подругам, тетям, бабушкам и просто любым взрослым женщинам, что 3 ноября в 19:00 на стадионе академии ФК «Краснодар» состоится финал.

Подарим парням незабываемую атмосферу общими усилиями», – говорится в сообщении «Амкала».

«Десятка» и «СиндЕкат» сыграют в финале Кубка Лиги 3 ноября на стадионе академии «Краснодара».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Амкала»
