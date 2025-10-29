Гарик Харламов пригласил краснодарцев на финал Кубка Медиалиги: «Азамат достал меня своим футболом. Ждем вас на игре… Я не жду, ждет Азамат!»

Гарик Харламов обратился к жителям Краснодара перед финалом WINLINE Кубка Лиги.

«Впервые записываю обращение целому городу. Мой друг Азамат просто достал меня своим футболом, и я как друг должен его поддержать, хотя непонятно, почему друзья что-то должны…

Я прошу всех вас, от новорожденных детей до глубоких стариков, прийти на финал Медиалиги , который состоится 3 ноября у вас в городе.

Приходите и болейте за своих или за чужих. Ждем вас на финале… Я не жду, ждет Азамат!» – сказал комик.

Финал Кубка Медиалиги, в котором сыграют ФК «10» Азамата Мусагалиева и екатеринбургский «СиндЕкат », состоится 3 ноября на стадионе академии ФК «Краснодар».

Арена, вмещающая примерно 7,5 тысячи зрителей, уже принимала финал Медиалиги – во втором сезоне на этом стадионе 2Drots обыграли «Родину Медиа ».

