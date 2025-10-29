«Осталось записать приглашение от Олега Монгола, и можно говорить, что прошел игру». Президент «Титана» Зуев о прогреве финала Кубка Лиги

Александр Зуев раскритиковал ФК «10» за продвижение финала WINLINE Кубка Лиги.

«Какой же сильнейший прогрев финала, все СМИ цитируют приглашения бывших и нынешних членов ФК «10» и компании к которой относится ФК «10».

Браво, Азамат! Именно такого медиафутбола мы все хотели. Ты как всегда оказался прав, знал все лучше всех. Не мешайте ему строить футбольный клуб в медиафутболе.

P.S. Осталось записать приглашение от Олега Монгола, и можно смело говорить, что ты прошел эту игру», – написал президент «Титана ».

Гарик Харлоамов, Игорь Джабраилов, Антон Шастун и другие резиденты лэйбла Medium Quality записали приглашение на финал Кубка Медиалиги.

Решающий матч турнира состоится 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара». В нем сыграют ФК «10» и «СиндЕкат ».

Гарик Харламов пригласил краснодарцев на финал Кубка Медиалиги: «Азамат достал меня своим футболом. Ждем вас на игре… Я не жду, ждет Азамат!»