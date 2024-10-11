0

«Голы в концовке дают эйфорию. В эти моменты чувствуешь себя счастливым». Жека о победе над Fight Nights

Жека поделился эмоциями от победы над Fight Nights.

– Голы в концовке дают внутреннюю эйфорию. Ты весь матч ждешь, ждешь, и когда это случается, то чувствуешь себя счастливым в эти моменты.

– Не казалось, что было мало эмоций в начале матча?

– Наоборот, мне первый тайм очень понравился. Ребята были заведенные. Было видно, что хотели быстрый гол забить. А как будто бы во втором тайме что-то случилось. Хотя в раздевалке все были заряжены. Викторович находил правильные слова. Вторые таймы у нас проблемные.

Я люблю, когда рутина, повседневные вещи. Матчи с Fight Nights стали настолько привычны. Для меня это очередной день, который нужно пережить и сыграть с ними. Но в следующем туре не хотел бы играть с FN. Буду скучать по ним, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

2Drots вырвали победу у Fight Nights за 9 секунд до конца матча в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo2Drots
logoFight Nights
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots вырвали победу у Fight Nights за 9 секунд до конца матча в 7-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 17:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Смирнов: «Нарушен регламент. Когда мы выиграли в челлендже, было 5-10 минут, чтобы сделать выбор. Перед матчем нас никогда не спрашивали»
9 минут назад
«Эгриси» играет с «Тандемом» в 7-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 17:57Live
2Drots вырвали победу у Fight Nights за 9 секунд до конца матча в 7-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 17:07
«Этот матч важен тем, что осталось всего два тура. Надо биться и пытаться выйти c первых мест». Некит о пятом матче против FN
сегодня, 15:13
«К Жилинскому вопросов нет, он – топ. Апонасенко тоже. Филимонов уже вторую игру оставляет негативное впечатление». Идову о судействе
сегодня, 13:58
«Кто знает, что у них в голове. Могут поломать». Пальцев против матча со сборной Медиалиги
4сегодня, 11:18
«Для чего мы опускаем сборную ниже плинтуса? Надо себя не уважать, чтобы провести это». Колосков о матче сборных России и Медиалиги
8сегодня, 10:05
«Эгриси» сыграет с «Тандемом», «Чертаново Медиа» против «Ромы». Расписание 7-го тура Кубка Надежды
сегодня, 09:26
«Амкал» против «Броуков», 2Drots в пятый раз сыграют с Fight Nights. Расписание 7-го тура Кубка Медиалиги
сегодня, 09:24
«Надеюсь, Егор станет первым, кто из Медиалиги попал в РПЛ». Спортдир Fight Nights о просмотре Лысова в «Динамо» Махачкала
сегодня, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
вчера, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27
Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
41 октября, 20:08