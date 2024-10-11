«Голы в концовке дают эйфорию. В эти моменты чувствуешь себя счастливым». Жека о победе над Fight Nights

Жека поделился эмоциями от победы над Fight Nights.

– Голы в концовке дают внутреннюю эйфорию. Ты весь матч ждешь, ждешь, и когда это случается, то чувствуешь себя счастливым в эти моменты.

– Не казалось, что было мало эмоций в начале матча?

– Наоборот, мне первый тайм очень понравился. Ребята были заведенные. Было видно, что хотели быстрый гол забить. А как будто бы во втором тайме что-то случилось. Хотя в раздевалке все были заряжены. Викторович находил правильные слова. Вторые таймы у нас проблемные.

Я люблю, когда рутина, повседневные вещи. Матчи с Fight Nights стали настолько привычны. Для меня это очередной день, который нужно пережить и сыграть с ними. Но в следующем туре не хотел бы играть с FN. Буду скучать по ним, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

2Drots вырвали победу у Fight Nights за 9 секунд до конца матча в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги.