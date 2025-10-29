  • Спортс
  • Марсело дебютирует в Кингс Лиге Пике в четверг. Команда бразильца проиграла «Хихантесу» Прокопа в прошлом туре
Марсело дебютирует в Кингс Лиге Пике в четверг. Команда бразильца проиграла «Хихантесу» Прокопа в прошлом туре

Марсело сыграет в медиафутбольном турнире Жерара Пике.

В этом году бывший капитан «Реала» создал свою команду в Кингс Лиге – она получила название «Скалл».

Клуб стартовал в сезоне с двух поражений, а сам 37-летний бразилец на поле еще не выходил.

Ожидается, что Марсело дебютирует в Кингс Лиге 30 октября в игре 3-го тура против «Райо де Барселона».

В предыдущем матче «Скалл» проиграл «Хихантесу», за который выступает российский футболист Прокоп (4:6).

Михаил имел отличный момент забить, но с метра попал во вратаря.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь») и другие.

«Уровень первенства Москвы по миньке». Звезды медиафутбола разнесли турнир Пике

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Marca
