«Курск Медиа» Володи XXL свозит детей в Краснодара на финал Кубка Медиалиги
«Курск Медиа» собирает группу детей для поездки на финал WINLINE Кубка Медиалиги.
Об этом клуб рассказал в соцсетях.
По информации телеграм-канал 13 Team акция проходит совместно с WINLINE Медиалигой.
«Курск Медиа» – медийный клуб из Курской области, появившийся летом 2025-го. Самый известный игрок команды – блогер Володя XXL. Клуб не участвовал в турнирах Кубка Лиги, но планирует получить путевку в седьмой сезон.
Финал Кубка Лиги пройдет 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара». В решающем матче сойдутся ФК «10» и «СиндЕкат».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Курск Медиа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости