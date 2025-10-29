«Курск Медиа» Володи XXL свозит детей в Краснодара на финал Кубка Медиалиги

«Курск Медиа» собирает группу детей для поездки на финал WINLINE Кубка Медиалиги.

Об этом клуб рассказал в соцсетях.

По информации телеграм-канал 13 Team акция проходит совместно с WINLINE Медиалигой .

«Курск Медиа» – медийный клуб из Курской области, появившийся летом 2025-го. Самый известный игрок команды – блогер Володя XXL . Клуб не участвовал в турнирах Кубка Лиги, но планирует получить путевку в седьмой сезон.

Финал Кубка Лиги пройдет 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара». В решающем матче сойдутся ФК «10» и «СиндЕкат ».