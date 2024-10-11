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  • Дмитрий Смирнов: «Нарушен регламент. Когда мы выиграли в челлендже, было 5-10 минут, чтобы сделать выбор. Перед матчем нас никогда не спрашивали»
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Дмитрий Смирнов: «Нарушен регламент. Когда мы выиграли в челлендже, было 5-10 минут, чтобы сделать выбор. Перед матчем нас никогда не спрашивали»

Дмитрий Смирнов высказался о спорной ситуации с челленджем перед туром.

2Drots выиграли челлендж перед туром, а в качестве награды выбрали дополнительный просмотр ВАР. Но непосредственно перед игрой с Fight Nights «дроты» изменили решение и выбрала дополнительную минуту. В концовке матча 2D активировали минуту и за 9 секунд до ее окончания забили победный гол.

«Ситуация как минимум спорная. Мне кажется, нарушен регламент.

Есть челлендж, который они выиграли и выбрали дополнительный просмотр ВАР. И это зафиксировано на видео.

То, что они выбрали дополнительную минуту, это все на словах. Как это подтвердить? Если бы был нужен второй ВАР, они бы могли сказать, что выбрали дополнительный просмотр ВАР. И это никак недоказуемо.

У нас был момент, когда мы выиграли в челлендже. Мне ребята позвонили и сказали, что есть 5-10 минут, чтобы выбрать дополнительный ВАР или минуту. У меня был временной лимит. Перед матчем у меня никогда не спрашивали.

Будем пытаться донести эту информацию до Кортавы. Планируем ли обращаться в КДК? А он у нас есть? Я бы обратился, чтобы получить разъяснения. Потому что у нас никто и никогда не спрашивал перед игрой, хотим ли мы поменять дополнительную минуту на ВАР», – сказал главный тренер FN.

2Drots вырвали победу у Fight Nights (1:0) за 9 секунд до конца матча в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoДмитрий Александрович Смирнов
logo2Drots
logoFight Nights
logoWinline Кубок Медиалиги
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