Павел Мамаев: «У «Динамо» самый слабый состав в топ-6 РПЛ. Карпину нужно дать время, необходимо усиление»
Павел Мамаев: По матчу «Зенит» – «Динамо» чувствовалось, что у московской команды самый слабый состав в топ-6 РПЛ («Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Динамо»).
Дмитрий Егоров: Сколько времени еще даем Карпину?
Павел Мамаев: Не в моей компетенции давать ему время. С любым тренером нужно время.
Дмитрий Егоров: Но Смолов не дает время Станковичу!
Федор Смолов: Но ведь Станкович уже второй сезон работает. И по этой логике какие тогда вообще претензии к Карпину? С какой стати на него все накинулись? Он три месяца в «Динамо».
Павел Мамаев: Я с Федей согласен. Также у Карпина подход, который непривычен для многих футболистов. Он более профессионален, более требователен. И вот эта объединяющая история требует времени. Когда ты в нее погружаешься, становится легче. И руководителям «Динамо» нужно набраться терпения, плюс необходимо усиление.