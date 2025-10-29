42

Павел Мамаев: «У «Динамо» самый слабый состав в топ-6 РПЛ. Карпину нужно дать время, необходимо усиление»

Павел Мамаев заявил, что Валерию Карпину нужно дать время поработать в «Динамо».

Павел Мамаев: По матчу «Зенит» – «Динамо» чувствовалось, что у московской команды самый слабый состав в топ-6 РПЛКраснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит»,  «Спартак», «Динамо»).

Дмитрий Егоров: Сколько времени еще даем Карпину?

Павел Мамаев: Не в моей компетенции давать ему время. С любым тренером нужно время.

Дмитрий Егоров: Но Смолов не дает время Станковичу!

Федор Смолов: Но ведь Станкович уже второй сезон работает. И по этой логике какие тогда вообще претензии к Карпину? С какой стати на него все накинулись? Он три месяца в «Динамо».

Павел Мамаев: Я с Федей согласен. Также у Карпина подход, который непривычен для многих футболистов. Он более профессионален, более требователен. И вот эта объединяющая история требует времени. Когда ты в нее погружаешься, становится легче. И руководителям «Динамо» нужно набраться терпения, плюс необходимо усиление.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoДмитрий Егоров
logoФедор Смолов
logoВалерий Карпин
logoПавел Мамаев
logoДинамо Москва
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Гарик Харламов пригласил краснодарцев на финал Кубка Медиалиги: «Азамат достал меня своим футболом. Ждем вас на игре… Я не жду, ждет Азамат!»
сегодня, 09:52Видео
Азамат о критике финала Кубка Лиги: «Не приезжайте, если вам скучно»
вчера, 20:11
Блогер, которому Ямаль говорил о жульничестве «Реала», взял вину на себя за скандал в класико
вчера, 17:32
В Суперкубке Медиалиги сыграют две команды – «Амкал» и обладатель Кубка Лиги
вчера, 16:16
«Броуки» не сыграют в Суперкубке Медиалиги
вчера, 14:45
Открылась продажа билетов на финал Winline Кубка Медиалиги. ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в Краснодаре 3 ноября
вчера, 13:44
Литвин развил скорость 203 км/ч на электросамокате. Он заявил о мировом рекорде, но другой ютубер ранее разогнался до 211 км/ч
вчера, 10:38Фото
Экс-форвард ЦСКА Базелюк заявил, что не перешел в 2Drots, потому что его проигнорировал спортдир клуба Ильдар
вчера, 09:49
Прокоп выложил фото с Левандовским: «Реал», я долго за тебя болею, но «Барса» очень привлекает»
27 октября, 18:06Фото
Инстасамка о запрете на публикацию интервью Медведевой: «Оно показалось мне душным, пыльным. К Жене у меня нет вопросов, но есть к ее команде»
27 октября, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
вчера, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
10 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
6 октября, 10:23