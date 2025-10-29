Павел Мамаев: «У «Динамо» самый слабый состав в топ-6 РПЛ. Карпину нужно дать время, необходимо усиление»

Павел Мамаев заявил, что Валерию Карпину нужно дать время поработать в «Динамо».

Павел Мамаев: По матчу «Зенит» – «Динамо» чувствовалось, что у московской команды самый слабый состав в топ-6 РПЛ («Краснодар », «Локомотив », ЦСКА , «Зенит », «Спартак », «Динамо»).

Дмитрий Егоров: Сколько времени еще даем Карпину ?

Павел Мамаев: Не в моей компетенции давать ему время. С любым тренером нужно время.

Дмитрий Егоров: Но Смолов не дает время Станковичу !

Федор Смолов: Но ведь Станкович уже второй сезон работает. И по этой логике какие тогда вообще претензии к Карпину? С какой стати на него все накинулись? Он три месяца в «Динамо».

Павел Мамаев: Я с Федей согласен. Также у Карпина подход, который непривычен для многих футболистов. Он более профессионален, более требователен. И вот эта объединяющая история требует времени. Когда ты в нее погружаешься, становится легче. И руководителям «Динамо » нужно набраться терпения, плюс необходимо усиление.