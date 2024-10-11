«У судей личная неприязнь к тренерскому штабу 2D. 100% такой пенальти поставили бы в наши ворота». Тренер вратарей Энкин о неназначенном 11-метровом
2Drots обыграли Fight Nights (1:0) в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги. Во втором тайме представители «дротов» требовали назначить 11-метровый в ворота FN, однако арбитр Александр Филимонов не зафиксировал фол.
– Вы боялись, что не будет эмоций перед матчем. Ваше удаление – это показатель того, что эмоции были?
– Это эмоции на судейство. Мяч летит в створ ворот, рука отставлена. Что-то он прижимает... Какие-то выдумки!
Если бы то же самое было в наши ворота, то 100% пробивался бы пенальти. Даже никто бы не ходил и не смотрел.
Я не считаю, что 2D намеренно топят. У судей есть какая-то личная неприязнь к нашему тренерскому штабу, которая идет еще с первых сезонов. И вот эти детские обидки они до сих пор проявляют.
Им надо стать профессионалами и судить по правилам, которые существуют, – сказал тренер вратарей 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.
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