  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «У судей личная неприязнь к тренерскому штабу 2D. 100% такой пенальти поставили бы в наши ворота». Тренер вратарей Энкин о неназначенном 11-метровом
1

«У судей личная неприязнь к тренерскому штабу 2D. 100% такой пенальти поставили бы в наши ворота». Тренер вратарей Энкин о неназначенном 11-метровом

Тренер вратарей 2Drots Максим Энкин высказался о неназначенном 11-метровом.

2Drots обыграли Fight Nights (1:0) в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги. Во втором тайме представители «дротов» требовали назначить 11-метровый в ворота FN, однако арбитр Александр Филимонов не зафиксировал фол.

– Вы боялись, что не будет эмоций перед матчем. Ваше удаление – это показатель того, что эмоции были?

– Это эмоции на судейство. Мяч летит в створ ворот, рука отставлена. Что-то он прижимает... Какие-то выдумки!

Если бы то же самое было в наши ворота, то 100% пробивался бы пенальти. Даже никто бы не ходил и не смотрел.

Я не считаю, что 2D намеренно топят. У судей есть какая-то личная неприязнь к нашему тренерскому штабу, которая идет еще с первых сезонов. И вот эти детские обидки они до сих пор проявляют.

Им надо стать профессионалами и судить по правилам, которые существуют, – сказал тренер вратарей 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoсудьи
logo2Drots
logoFight Nights
logoWinline Кубок Медиалиги
Максим Энкин
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Смирнов: «Нарушен регламент. Когда мы выиграли в челлендже, было 5-10 минут, чтобы сделать выбор. Перед матчем нас никогда не спрашивали»
сегодня, 19:19
«Голы в концовке дают эйфорию. В эти моменты чувствуешь себя счастливым». Жека о победе над Fight Nights
сегодня, 17:55
2Drots вырвали победу у Fight Nights за 9 секунд до конца матча в 7-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 17:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Lit Energy сыграет со СКА, 2Drots вырвали победу у Fight Nights. Расписание 7-го тура Кубка Медиалиги
45 минут назад
«Чертаново Медиа» сыграет против «Ромы», «Тандем» обыграл «Эгриси». Расписание 7-го тура Кубка Надежды
47 минут назад
«Тандем» переиграл «Эгриси» в 7-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 20:00
Дмитрий Смирнов: «Нарушен регламент. Когда мы выиграли в челлендже, было 5-10 минут, чтобы сделать выбор. Перед матчем нас никогда не спрашивали»
сегодня, 19:19
«Голы в концовке дают эйфорию. В эти моменты чувствуешь себя счастливым». Жека о победе над Fight Nights
сегодня, 17:55
2Drots вырвали победу у Fight Nights за 9 секунд до конца матча в 7-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 17:07
«Этот матч важен тем, что осталось всего два тура. Надо биться и пытаться выйти c первых мест». Некит о пятом матче против FN
сегодня, 15:13
«К Жилинскому вопросов нет, он – топ. Апонасенко тоже. Филимонов уже вторую игру оставляет негативное впечатление». Идову о судействе
сегодня, 13:58
«Кто знает, что у них в голове. Могут поломать». Пальцев против матча со сборной Медиалиги
4сегодня, 11:18
«Для чего мы опускаем сборную ниже плинтуса? Надо себя не уважать, чтобы провести это». Колосков о матче сборных России и Медиалиги
8сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
вчера, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27
Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
41 октября, 20:08