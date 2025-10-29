Видео
«День, когда горят пердаки «Амкала». «Десятка» ответила на троллинг «Амкал»

ФК «10» выложила ролик, в котором высмеяла «Амкал».

В видео хайлайты матча 1-го тура Элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги «Дестяка» – «Амкал» (2:1).

Они сопровождаются переделанной песней Михаила Шуфутинского «3 сентября».

«Третье ноября – день финала. 

День, когда горят пердаки. 

Так они горят у «Амкала»,

Но финал, но финал без них», – поется в треке.

Ранее «Амкал» троллил «Десятку»: «Видим, что есть трудности с продажей билетов. Пересылайте информацию мамам, бабушкам и любым взрослым женщинам».

В финале Кубка Лиги ФК «10» сыграет с «СиндЕкатом». Матч пройдет в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал ФК «10»
