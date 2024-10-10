Венесуэла хочет сыграть со сборной Медиалиги: «Нас там ждут. «Каракас» тоже готов»
Сборная Winline Медиалиги может сыграть со сборной Венесуэлы .
«Вчера нам поступило предложение сыграть со сборной Венесуэлы, нас там ждут. ФК «Каракас» тоже готов с нами сыграть.
Мне кажется, что это прикольное развлечение на зиму, как минимум.
Попробовать взять реванш со сборной ФНЛ тоже здорово.
В контексте этих двух событий, мне кажется, мы сможем говорить о чем-то предметном в 2025 году со сборной России по футболу», – сказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Any Given Thursday
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости