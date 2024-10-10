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Венесуэла хочет сыграть со сборной Медиалиги: «Нас там ждут. «Каракас» тоже готов»

Сборная Winline Медиалиги может сыграть со сборной Венесуэлы .

«Вчера нам поступило предложение сыграть со сборной Венесуэлы, нас там ждут. ФК «Каракас» тоже готов с нами сыграть.

Мне кажется, что это прикольное развлечение на зиму, как минимум.

Попробовать взять реванш со сборной ФНЛ тоже здорово.

В контексте этих двух событий, мне кажется, мы сможем говорить о чем-то предметном в 2025 году со сборной России по футболу», – сказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Any Given Thursday
logoСборная России по футболу
logoПервая лига
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Сборная Медиалиги
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