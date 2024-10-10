Венесуэла хочет сыграть со сборной Медиалиги: «Нас там ждут. «Каракас» тоже готов»

Сборная Winline Медиалиги может сыграть со сборной Венесуэлы .

«Вчера нам поступило предложение сыграть со сборной Венесуэлы, нас там ждут. ФК «Каракас» тоже готов с нами сыграть.

Мне кажется, что это прикольное развлечение на зиму, как минимум.

Попробовать взять реванш со сборной ФНЛ тоже здорово.

В контексте этих двух событий, мне кажется, мы сможем говорить о чем-то предметном в 2025 году со сборной России по футболу», – сказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.