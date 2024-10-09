Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
Александр Головин высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.
– Как относитесь к разговорам о том, что сборная России могла бы сыграть с командой Медиалиги? Медиалига активно предлагает, а сборная открещивается.
– Мне не очень нравится эта идея. Почему? Не совсем спортивная игра будет. Слышал, что там играют Брайн Идову и Денис Глушаков, но тем не менее.
– Вы думаете, Медиалига будет менее конкурентоспособна, чем тот же Пакистан?
– Не знаю, как это сравнивать, – сказал игрок «Монако» и сборной России Александр Головин.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РБ Спорт»
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