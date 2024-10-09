Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»

Александр Головин высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.

– Как относитесь к разговорам о том, что сборная России могла бы сыграть с командой Медиалиги? Медиалига активно предлагает, а сборная открещивается.

– Мне не очень нравится эта идея. Почему? Не совсем спортивная игра будет. Слышал, что там играют Брайн Идову и Денис Глушаков, но тем не менее.

– Вы думаете, Медиалига будет менее конкурентоспособна, чем тот же Пакистан?

– Не знаю, как это сравнивать, – сказал игрок «Монако» и сборной России Александр Головин.