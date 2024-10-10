Семшов против матча с командой Медиалиги: «Не нужно опускаться до этого, это не соперник для сборной России»

Игорь Семшов заявил, что команда Медиалиги – это не соперник для сборной России.

«Мое мнение простое: если мы не нашли соперника заранее, то ничего страшного нет. Четыре дня достаточно, чтобы пообщаться, какие‑то тренерские указания вспомнить, что‑то наиграть и провести двухсторонний матч. У меня такой опыт был, когда сборная собиралась без контрольного матча, делали то же самое.

Что касается матча с командой Первой лиги , понятно, это нужно останавливать сам чемпионат Первой лиги, что, наверное, проблематично. Потому что календарь составлен.

Насчет того, чтобы играть с Медиалигой: я уважительной отношусь к ней, но все‑таки не нужно опускаться до этого. Пусть Медиалига играет с собой. Там есть хорошие футболисты, хороший чемпионат, но это не соперник для сборной России, – сказал экс-хавбек сборной России.

Ранее президент Winline Медиалиги Николай Осипов заявил , что вероятность проведения матча сборной России и МФЛ больше 50%.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱