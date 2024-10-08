«Бойкота» с нашей стороны нет. Мы открыты к диалогу с «Десяткой», но нужно ли это им, непонятно». Руководитель MediaBread о ситуации с ФК «10»
Вчера «Десятка» объявила бойкот телеграм-каналу MediaBread, обвинив его корреспондента в «некорректном поведении».
– Вы довольны вопросами, которые задавал ваш корреспондент?
– Интервью можно считать успешным, если оно дает эмоцию и резонирует. Наше интервью – такое. Мы не видим проблемы в поставленных вопросах, но стоит разделять личные переживания и «работу» корреспондентом. Юра долгое время был заводящим фан-движения ФК «10».
Наш корреспондент имел право задать эти вопросы, и тренер – право на свои ответы.
– За что вы извинялись перед «Десяткой»?
– Мы сразу связались с Александром Владимировичем Нагорным и извинились за резкую тональность и некоторые формулировки, которые могли быть восприняты как некорректные или неуважительные. Александр эти извинения принял. Был диалог с другими представителями ФК «10», с разным уровнем эффективности.
– Еще был пост с извинениями. Почему вы его удалили?
– Он вызвал дополнительные негативные реакции и спор в комментариях, даже с представителями ФК «10». Мы считаем, что наши извинения были достаточными, и не нужно было их повторять в различных формах.
– Как бойкот отразится на работе MediaBread?
– Закрываемся завтра! Шучу! Мы все так же будем освещать события вокруг команды, но, к сожалению, без интервью причастных к ней людей. «Бойкота» с нашей стороны нет.
Мы открыты к диалогу с «Десяткой», но нужно ли это футбольному клубу, нам не понятно. МФЛ должна быть открытой лигой, открытой с двух сторон, – сказал руководитель MediaBread Сергей.
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