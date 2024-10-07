«Родина Медиа» – лучшая команда 6-го тура Кубка Лиги. Клуб Тарасовых получит 300 тысяч рублей

«Родина Медиа» признана лучшей командой тура Winline Кубка Медиалиги.

В 6-м туре «Родина Медиа » обыграла ФК «10» (1:0) благодаря голу Вячеслава Шакира.

Партнер МФЛ «Альфа-Банк» вручает денежный приз в размере 300 тысяч рублей лучшей команде тура.

Решение было принято в эфире Any Given Monday. «Родина Медиа» победила в голосовании участников шоу – за них проголосовали Богдан Дачник, Иван Карпов и Николай Осипов.