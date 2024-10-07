«Люди не скрывают свои эмоции. У тебя есть право высказываться, говорить о футболе. Это классно». Андрей Семенов о Медиалиге
– Как вам Медиалига в плане медиа?
– Мне, в принципе, нравится. Люди не скрывают свои эмоции. Иногда в профессиональном спорте это наказуемо. А здесь у тебя есть право высказываться, говорить о футболе. Это классно.
– Какие плюсы и минусы у Медиалиги?
– Плюсы я озвучил. У тебя есть право слова. Можешь высказываться по судейству, игре. Все, что угодно можешь говорить. Это только приветствуется.
Минусы… Замены. Очень затягиваются матчи в плане замен. Я бы подредактировал этот момент. Когда мы играли с Rocket Team, там замен триста было за игру. Все остальное мне пока нравится, – сказал экс-защитник «Ахмата» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Напомним, Андрей Семенов играет за Lit Energy блогера Михаила Литвина, участвующий в Winline Медиалиге.
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