Глушаков о переходе в СКА Басты: «Уже не понимаю, где медийная лига – в РПЛ или в Медиалиге. Деньги я заработал, когда был молодым, а сейчас остались крохи»
Денис Глушаков прокомментировал переход в Медиалигу.
Ранее стало известно, что 37-летний полузащитник, отстраненный от основного состава «Химок» из-за конфликта с главным тренером Франком Артигой, будет играть за СКА из Ростова.
Владельцем клуба Winline Медиалиги является Баста.
«Отпускаю потихоньку всю ситуацию. Уже не понимаю, где медийная лига – в РПЛ или в Медиалиге. Это бизнес, возрастные игроки не нужны, на них не заработаешь.
Футбол движется так, чтобы зарабатывать деньги. Я их заработал, когда был молодым, а сейчас остались крохи, как говорится. Тогда были деньги, а сейчас это крошки», – заявил Денис Глушаков.
Глушаков в Медиалиге вместо «Химок» (там бан). Договорился на прощальный матч в РПЛ – со «Спартаком»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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