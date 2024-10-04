Денис Глушаков прокомментировал переход в Медиалигу.

Ранее стало известно, что 37-летний полузащитник, отстраненный от основного состава «Химок» из-за конфликта с главным тренером Франком Артигой, будет играть за СКА из Ростова.

Владельцем клуба Winline Медиалиги является Баста.

«Отпускаю потихоньку всю ситуацию. Уже не понимаю, где медийная лига – в РПЛ или в Медиалиге. Это бизнес, возрастные игроки не нужны, на них не заработаешь.

Футбол движется так, чтобы зарабатывать деньги. Я их заработал, когда был молодым, а сейчас остались крохи, как говорится. Тогда были деньги, а сейчас это крошки», – заявил Денис Глушаков .

Глушаков в Медиалиге вместо «Химок» (там бан). Договорился на прощальный матч в РПЛ – со «Спартаком»