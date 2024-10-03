Глушаков перешел в СКА, выступающий в медиафутболе. Там играют Жирков, Набабкин и Гранат
Денис Глушаков стал игроком СКА Ростов.
Об этом сообщили соцсети клуба. Команда выступает в Winline Кубке Медиалиги.
В сентябре Глушакова отстранили от основного состава «Химок» из-за конфликта с главным тренером Франком Артигой.
Тем не менее пока «Химки» не сообщали о расторжении контракта с 37-летним футболистом.
СКА – третий медиафутбольный клуб в карьере Глушакова. Ранее он выступал за Reality и «БроукБойз».
СКА в Кубке Лиги после пяти туров занимает девятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.
За команду Басты выступают Кирилл Набабкин, Юрий Жирков и Владимир Гранат.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал СКА
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