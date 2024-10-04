43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки

Эльдар Низамутдинов перешел в «Родину Медиа».

43-летний появился в заявке клуба на Winline Кубок Медиалиги .

Низамутдинов выступал за «Спартак» и «»Шинник». Последним клубом в профессиональной карьере форварда стал казанский «Сокол».

«Родина Медиа » – медиафутбольная команда экс-хавбека сборной России Дмитрия Тарасова и музыканта Текилы, выступающего в Winline Медиалиге .

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