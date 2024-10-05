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«Думал, будет намного проще. Я удивлен этому уровню». Семенов о Медиалиге

Андрей Семенов высказался об уровне футбола в Winline Медиалиге.

– Как вам уровень футбола в Медиалиге?

– Есть индивидуально сильные игроки. Я очень удивлен этому уровню. Интересно узнать историю некоторых игроков, почему у них не задалось на профессиональном уровне. Потому что действительно очень яркие игроки.

Играть не просто. Не могу сказать, что легко дается. Все игры очень напряженные. Нет явного лидера, каждый может обыграть каждого.

– Какие были ожидания от Медиалиги?

– Думал, что все будет намного проще. Но вижу, что уровень сопротивления очень достойный. Но из-за этого, наверное, и интересней, – сказал экс-защитник «Ахмата» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Напомним, Семенов играет за Lit Energy блогера Литвина, участвующий в Winline Медиалиге

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoАндрей Семенов
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
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