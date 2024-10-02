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ФК «10» опроверг, что Рыбус будет получать 500 тысяч в месяц: «Вопрос денег не был приоритетным»

Спортивный директор ФК «10» Александр Чирин рассказал о контракте Мачея Рыбуса.

«Мы с Романом Орещуком (агент Рыбуса) знакомы продолжительное время. Когда мы увидели информацию, что футболист свободен, созвонились с ним, и я поинтересовался, что он вообще ищет. Мацею нужны качественные условия для тренировочного процесса в хорошей команде, на нормальных полях и тем самым держать себя в форме, чтобы зимой найти себе профессиональный клуб на тех условиях, которые ему интересны.

На какой срок Мацей в Медиалиге? Я считаю, что прогнозировать не нужно. Нам бы отработать тот цикл, на который мы договорились. Очень много нюансов может произойти. Мацей – футболист высокого уровня. Сейчас мы намерены помочь друг другу.

В наших переговорах вопрос денег был совсем не приоритетным. Сторона Мацея даже не запрашивала каких-то определенных денег, принципиально важны были режим и условия, в которых будет работать футболист.

Зарплата больше полумиллиона рублей в месяц? Нет, конечно! Его зарплата не выходит за рамки возможностей нашего клуба, никаких эксклюзивных условий для Мацея выделено не было. Опять же, деньги приоритетом не были», – сказал спортивный директор ФК «10».

Вчера «Десятка» объявила о подписании экс-игрока «Лиона», «Спартака» и «Локомотива» Мачея Рыбуса.

Рыбус тоже в Медиалиге: подписался с «10» Мусагалиева, пока не найдет клуб в профи

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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