Денис Глушаков: «Баста или Бейонсе? Баста, конечно! Вася стал хорошо петь, раньше так себе было»
Денис Глушаков сравнил Басту и Бейонсе.
– Баста или Бейонсе?
– Баста, конечно! Передумал уже. Вкусы поменялись. Хорошо стал Вася петь. Тогда так себе пел. С возрастом переосмыслил, – сказал хавбек СКА.
Ранее полузащитник, отвечая на подобный опрос, выбрал Бейонсе.
Глушаков присоединился к ростовскому СКА рэпера Басты и дебютировал за клуб в шестом туре Winline Кубка Медиалиги.
Глушаков в Медиалиге вместо «Химок» (там бан). Договорился на прощальный матч в РПЛ – со «Спартаком»
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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