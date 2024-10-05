Денис Глушаков: «Баста или Бейонсе? Баста, конечно! Вася стал хорошо петь, раньше так себе было»

Денис Глушаков сравнил Басту и Бейонсе.

– Баста или Бейонсе?

– Баста, конечно! Передумал уже. Вкусы поменялись. Хорошо стал Вася петь. Тогда так себе пел. С возрастом переосмыслил, – сказал хавбек СКА.

Ранее полузащитник, отвечая на подобный опрос, выбрал Бейонсе.

Глушаков присоединился к ростовскому СКА рэпера Басты и дебютировал за клуб в шестом туре Winline Кубка Медиалиги.

Глушаков в Медиалиге вместо «Химок» (там бан). Договорился на прощальный матч в РПЛ – со «Спартаком»