В 30-м туре.

Денис Глушаков теперь будет играть в Winline Медиалиге вместо РПЛ. Легенда российского футбола перешел в СКА Басты, это уже официально.

Как к такому пришло?

Глушакова отстранили от тренировок с основной «Химок». Пишут, что сыграет со «Спартаком» в 30-м туре – и завершит карьеру

Летом 37-летний Денис Глушаков перешел в «Химки» и провел за команду восемь матчей – без голевых действий, чаще выходил на замену.

21 сентября инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Химки» отстранили Глушакова от основной команды из-за разногласий с главным тренером Франком Артигой: «Все у него кругом виноваты, ставят ему палки в колеса и вообще не дают показывать класс. Но в лицо Артиге он говорит одно, а за спиной совсем другие вещи».

Глушаков в телеграм-канале подтвердил, что занимается с молодежной командой – но конфликт с главным тренером отрицает.

«Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит – большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб. Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию », – пояснил Глушаков 21 сентября.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил Sport24, что Денис работает как обычно, проблем никаких: «Кто говорит, что Глушаков выведен из основы? У нас по составу на каждую игру решение принимает тренерский штаб. Если когда-то Денис не играл, значит, на сегодняшний день было принято такое решение. Что значит Глушаков переведен в молодежку? Кто его мог отстранить от тренировок? Ничего такого нет. У Глушакова нет никакого конфликта с Артигой. У нас в команде отличный микроклимат, нет никаких конфликтов и проблем».

3 октября, почти через две недели после реплик Глушакова и Оленева, СКА – теперь уже не профессиональный, а медийный клуб – объявил о трансфере.

Контракт с «Химками» рассчитан до конца сезона. Телеграм-канал «Первый спорт» уточнил, что Денис останется в заявке «Химок», но не будет играть за клуб. А канал «Мутко против» добавил, что у Глушакова есть договоренность с руководством «Химок»: он сыграет в 30-м туре Мир РПЛ против «Спартака». Этот матч станет последним в карьере полузащитника .

Удачно совпало, что финиш сезона именно против красно-белых. Любопытно только, что если «Химки» там еще будут за что-то бороться.

У Глушакова 4 матча в Медиалиге: приезжал играть против «Амкала» после конфликта с Гогниевым

Денис трижды появлялся в Медиалиге. В июне 2022-го, по ходу первого сезона, вышел за Reality. Получилось ярко: перед матчем у поля появилась банка легендарного миллеровского самогона, которым «Спартак» в 2017-м во главе с Глушаковым праздновал чемпионство.

Reality вышли в банных шапках и с банными вениками на которых было написано «Глушаковские бани: женам вход запрещен». Отсылка очевидна.

«Зачем мне это нужно? Надо любить футбол, прежде всего, – объяснял Глушаков на «Матч ТВ». – У меня был отпуск, все понимают, что все играют на коробках, спускаются во двор. Но зачем терять время там, если можно поиграть с бывшими профессионалами, пощупать их. Это нормальное явление в российском футболе, и оно будет только расти ».

На момент игры за Reality Глушаков был действующим игроком «Химок» – впервые в МФЛ играл человек с контрактом в РПЛ. После двух матчей вернулся к профессиональному футболу.

В октябре Глушакова с матча РПЛ отправил в раздевалку главный тренер «Химок» Спартак Гогниев – а Денис рванул в Медиалигу, сыграл в тот же день против «Амкала».

Следующее появление в Медиалиге – сентябрь 2023-го, «БроукБойз». Глушаков пояснил, что пришел в лигу для поддержания формы, пока ищет клуб в профи. Денис вышел на замену против Бей Беги и Fight Nights, а 22 сентября объявил о подписании контракта со «Спартаком» из Костромы.

Статистика Глушакова в Медиалиге на начало октября: три матча, один гол.

Теперь Глушаков в СКА Басты: провели перестройку летом, уже играют Жирков и Набабкин

В этот раз Глушаков присоединился к СКА. Восьмерка уже была занята, поэтому Денис взял номер 61.

В феврале 2024-го Баста перевез СКА из Второй лиги в Медиалигу. Команда базируется в Москве, но один матч пятого сезона провела в Ростове. Первый сезон получился провальным , СКА стал худшим по трем ключевым показателям: победам (ноль), очкам (3) и пропущенным (18).

Летом СКА затеял глобальную перестройку: отчислили 17 игроков, убрали главного тренера и спортивного директора. Новая команда строится на основе FC Bus – одного из открытий пятого сезона. Но в новом составе есть и заметные игроки из РПЛ.

● Юрий Жирков – отыграл за СКА три матча, дважды выходил на замену.

● Владимир Гранат – рубится в Медиалиге со второго сезона, поиграл за «Наших парней», «Сахалинец» и «Матч ТВ». В СКА пока ноль матчей.

● Кирилл Набабкин – перешел в медиафутбол в августе 2024-го. Пока сыграл один матч – в первом туре, против Lit Energy (63 минуты).

У СКА есть и классные игроки не из профи. Например, форвард Карат (экс-«Амкал») и Комис (один из лучших хавбеков лиги). В конце сентября пришел основной левый защитник «БроукБойз», действующих чемпионов, Мушвиг Рзаев – за него заплатили 250 тысяч рублей.

В Кубке Медиалиги (проводится осенью вместо полноценного сезона) СКА на девятом месте за три тура до конца группового этапа. Хорошие шансы на плей-офф – попадают первые 10 команд.

Увидеть Глушакова в деле можно будет в пятницу – в 21:00 СКА играет против ФК «Банка».

«В лицо тренеру говорит одно, а за спиной другое». Кажется, Глушаков уходит из «Химок» – новый конфликт?

Глушаков готовится к РПЛ в Медиалиге: отыграл за «Броуков» 25 минут, его обыграли между ног

Фото: vk.com/fckhimki_official ; СКА; Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press