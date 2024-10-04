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СКА Глушакова встретится с «Банкой» в Кубке Медиалиги

СКА и «Банка» сыграют в Winline Кубке Медиалиги.

4 октября, пятница

СКА – «Банка», начало в 21:00

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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