Егорову на стриме задонатили 2 млн рублей
Дмитрий Егоров получил два доната суммой в 2 млн рублей.
Пользователь Sarumanq перевел около 2 миллионов рублей в криптовалюте на развитие «БроукБойз».
Егоров сообщил, что планирует познакомиться и пообщаться с пользователем.
Президент клуба отметил, что возможно, Sarumanq станет акционером клуба.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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