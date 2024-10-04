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Егорову на стриме задонатили 2 млн рублей

Дмитрий Егоров получил два доната суммой в 2 млн рублей.

Пользователь Sarumanq перевел около 2 миллионов рублей в криптовалюте на развитие «БроукБойз».

Егоров сообщил, что планирует познакомиться и пообщаться с пользователем.

Президент клуба отметил, что возможно, Sarumanq станет акционером клуба.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
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