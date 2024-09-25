Азамат, Егоров и Райзен договорились сделать матч-дэй

Презенты «БроукБойз» и ФК «10» хотят сделать матч-дэй в следующем туре.

Азамат : «На следующий матч пойдем к Осипову и втроем организуем матч-дэй. KPI пилим пополам. Что делать? Позвать людей и развлекать их».

Егоров : «Поставить сосисочки, чаечек, игровые автоматы, чтобы выигрывали игрушки».

Райзен : «Думаю, Коля пойдет нам навстречу. Он нам во всем таком принципе помогает».

Азамат : «От этого же будет профицит. Это медиафутбол».

«Броуки » сыграют против ФК «10» в 5-ом туре Winline Кубка Медиалиги в субботу в 18:00 (мск).

Матч пройдет на большом поле стадиона «Москвич».