Азамат, Егоров и Райзен договорились сделать матч-дэй
Презенты «БроукБойз» и ФК «10» хотят сделать матч-дэй в следующем туре.
Азамат: «На следующий матч пойдем к Осипову и втроем организуем матч-дэй. KPI пилим пополам. Что делать? Позвать людей и развлекать их».
Егоров: «Поставить сосисочки, чаечек, игровые автоматы, чтобы выигрывали игрушки».
Райзен: «Думаю, Коля пойдет нам навстречу. Он нам во всем таком принципе помогает».
Азамат: «От этого же будет профицит. Это медиафутбол».
«Броуки» сыграют против ФК «10» в 5-ом туре Winline Кубка Медиалиги в субботу в 18:00 (мск).
Матч пройдет на большом поле стадиона «Москвич».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Броуков»
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