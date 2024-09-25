«Лампы функционируют на 60%, много жалоб на поле. В этом году туда не вернемся». Осипов о стадионе в Одинцове
«Лига попрощалась со стадионом в Одинцове. Все просто – стадион классный, но на поле больше жалоб, чем положительных эмоций. Новое освещение, которое сделали – полноценно не работает.
Мы могли спокойно играть в Красногорске. Но предпочли вернуться на проверенную арену, потому что на матче Кубка видели, что поменяли лампы, а оказалось, что они функционируют только на 60%. И, конечно, это отрицательный момент.
Сейчас на 6 и 20 октября – у нас Красногорск, потому что в эти дни воскресенья «Мoсквич» не может нас принимать, там играет детская академия.
Соответственно, мы со стадионом в Одинцове прощаемся. Не факт, что не вернемся когда-нибудь, но официально я думаю, что в этом году точно. А в следующем все-таки надеемся, что появится свой стадион, который снимет вопросы аренды большинства инфраструктурных объектов, на которых мы сейчас играем.
Никогда не говори никогда, Дима Егоров, по-моему, так сказал, но сейчас у нас нет никаких оснований и причин говорить о том, что мы вернемся в Одинцово с матчами Winline Медиалиги. Какие-то отдельные матчи «Броуков»? Это крайне дорогая история, один выносной матч на одном из стадионов… Я не знаю бюджет следующего сезона и даже следующего года, пока преждевременно об этом говорить», – рассказал президент Медиалиги.
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