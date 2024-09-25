  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Лампы функционируют на 60%, много жалоб на поле. В этом году туда не вернемся». Осипов о стадионе в Одинцове
0

«Лампы функционируют на 60%, много жалоб на поле. В этом году туда не вернемся». Осипов о стадионе в Одинцове

Николай Осипов рассказал, почему Медиалига отказалась от стадиона в Одинцове.

«Лига попрощалась со стадионом в Одинцове. Все просто – стадион классный, но на поле больше жалоб, чем положительных эмоций. Новое освещение, которое сделали – полноценно не работает.

Мы могли спокойно играть в Красногорске. Но предпочли вернуться на проверенную арену, потому что на матче Кубка видели, что поменяли лампы, а оказалось, что они функционируют только на 60%. И, конечно, это отрицательный момент.

Сейчас на 6 и 20 октября – у нас Красногорск, потому что в эти дни воскресенья «Мoсквич» не может нас принимать, там играет детская академия.

Соответственно, мы со стадионом в Одинцове прощаемся. Не факт, что не вернемся когда-нибудь, но официально я думаю, что в этом году точно. А в следующем все-таки надеемся, что появится свой стадион, который снимет вопросы аренды большинства инфраструктурных объектов, на которых мы сейчас играем.

Никогда не говори никогда, Дима Егоров, по-моему, так сказал, но сейчас у нас нет никаких оснований и причин говорить о том, что мы вернемся в Одинцово с матчами Winline Медиалиги. Какие-то отдельные матчи «Броуков»? Это крайне дорогая история, один выносной матч на одном из стадионов… Я не знаю бюджет следующего сезона и даже следующего года, пока преждевременно об этом говорить», – рассказал президент Медиалиги.

Как за четыре недели и 2 миллиона рублей подготовить стадион к Кубку России

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Броуков»
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoНиколай Осипов
Кубок Лиги МФЛ
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Азамат, Егоров и Райзен договорились сделать матч-дэй на игре ФК «10» – «БроукБойз»: «Поставить сосисочки, чаечек, игровые автоматы»
сегодня, 09:43
Николай Осипов: «В Одинцове больше не будет матчей Медиалиги»
вчера, 12:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Азамат, Егоров и Райзен договорились сделать матч-дэй на игре ФК «10» – «БроукБойз»: «Поставить сосисочки, чаечек, игровые автоматы»
сегодня, 09:43
«Ярко! Посрались, подрались, жопу показали». Азамат недоволен прогрессом Медиалиги
вчера, 20:24
«Почему аланцы не используют лезгинку на стандартах вместо русских народных танцев?» Тренер «Амкала» Панов о хороводах «Алании»
22вчера, 18:12
«Мы видели, как можем доставать ресурсы на уровне РПЛ. Сейчас достать не получилось». Спортивный директор ФК «10» Чирин о поражении от «Броуков»
вчера, 14:58
Юрий Семин: «Медиалига становится очень популярной. Если она популярная, надо ее развивать»
4вчера, 12:46
Николай Осипов: «В Одинцове больше не будет матчей Медиалиги»
вчера, 12:20
Капитан Fight Nights Аба лег на операцию
вчера, 10:58
Камил Гаджиев анонсировал турнир по ММА среди медиафутболистов
2вчера, 09:05
Осипов намерен убрать драки из МФЛ и серьезно наказывать провинившихся: «У меня жесткая позиция – прекратить эту историю!»
123 сентября, 19:18
«Рома» сыграет с «Тандемом», «Эгриси» против «Коней». Расписание 5-го тура Winline Кубка Надежды
23 сентября, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Чтобы «Алания» проиграла такой команде, даже в мыслях не допускаю. Проигрывать любителям – вы меня извините». Тедеев об «Амкале»
1вчера, 17:02
Media Basket проведет драфт 27 сентября. Заявку на участие можно оставить до 24-го числа
23 сентября, 08:45
Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2
118 сентября, 11:10
«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка
17 сентября, 15:25
Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»
717 сентября, 13:49
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
812 сентября, 19:38
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1110 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01