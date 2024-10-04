Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
Николай Марков – игрок Rocket Team.
Об этом сообщили соцсети клуба.
В профессиональной карьере защитник выступал за «Краснодар», «Урал» и «Кубань». Последним профессиональными клубом Маркова стал «Енисей».
Rocket Team – медиафутбольная команда музыкального лейбла Rocket Music, выступающего в Winline Кубке Медиалиги. В составе команды выступают экс-игроки сборной России Арсений Логашов и Федор Кудряшов.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Rocket Team
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