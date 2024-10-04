Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов

Николай Марков – игрок Rocket Team.

Об этом сообщили соцсети клуба.

В профессиональной карьере защитник выступал за «Краснодар», «Урал» и «Кубань». Последним профессиональными клубом Маркова стал «Енисей».

Rocket Team – медиафутбольная команда музыкального лейбла Rocket Music, выступающего в Winline Кубке Медиалиги. В составе команды выступают экс-игроки сборной России Арсений Логашов и Федор Кудряшов.

Таблица трансферов медиафутбола