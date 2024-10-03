Глушаков закончит карьеру после матча со «Спартаком» в 30-м туре РПЛ. Он не расторгнет контракт с «Химками» (Мутко против)
Денис Глушаков покинул «Химки», но остался в заявке команды в Мир РПЛ.
У хавбека есть договоренность с клубом, что он выйдет на поле в последнем туре Премьер-лиги со «Спартаком». После матча футболист, которому к тому моменту исполнится 38 лет, планирует завершить карьеру.
До этого Глушаков будет играть за ростовский СКА в медиафутбольных турнирах.
За команду Басты выступают Кирилл Набабкин, Юрий Жирков и Владимир Гранат. Это третий медиафутбольный клуб в карьере Глушакова. Ранее он выступал за Reality и «БроукБойз».
В сентябре Глушакова отстранили от основного состава «Химок» из-за конфликта с главным тренером Франком Артигой.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Мутко против»
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