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  • Глушаков закончит карьеру после матча со «Спартаком» в 30-м туре РПЛ. Он не расторгнет контракт с «Химками» (Мутко против)
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Глушаков закончит карьеру после матча со «Спартаком» в 30-м туре РПЛ. Он не расторгнет контракт с «Химками» (Мутко против)

Денис Глушаков покинул «Химки», но остался в заявке команды в Мир РПЛ.

У хавбека есть договоренность с клубом, что он выйдет на поле в последнем туре Премьер-лиги со «Спартаком». После матча футболист, которому к тому моменту исполнится 38 лет, планирует завершить карьеру.

До этого Глушаков будет играть за ростовский СКА в медиафутбольных турнирах.

За команду Басты выступают Кирилл Набабкин, Юрий Жирков и Владимир Гранат. Это третий медиафутбольный клуб в карьере Глушакова. Ранее он выступал за Reality и «БроукБойз».

В сентябре Глушакова отстранили от основного состава «Химок» из-за конфликта с главным тренером Франком Артигой.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Мутко против»
logoСпартак
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoСКА Ростов
logoДенис Глушаков
logoWinline Медиалига
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