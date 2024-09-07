Глушаков о Промесе: «Очень хочет вернуться в «Спартак». Решать будет уже сверхвысшее руководство»

Денис Глушаков рассказал, как помог Квинси Промесу стать игроком «Юнайтед» Дубай.

Эмиратский клуб официально объявил о подписании бывшего нападающего «Спартака» 5 сентября.

– Ты рассказал, что помог Промесу устроиться в «Дубай Юнайтед». Как это было?

– Позвонили друзья, говорят – раз я общаюсь с Промесом, могу ли связать их с ним. В итоге я поговорил с «Юнайтед» и понял, что они настроены закрыть сделку. Потом созвонились с Квинси. Я объяснил ему, кому нужно будет позвонить, чтобы [нужный человек] взял трубку и они могли пообщаться. Люди там все нормальные и адекватные, желают ему только добра. Дальше они уже без меня договаривались.

– Как настроен Квинси сейчас: готов ли вернуться зимой в Спартак?

– Безусловно, он очень хочет вернуться. Но получится у него это или нет – будет решать уже сверхвысшее руководство, – сказал полузащитник «Химок».

Денис Глушаков и вместе играли за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе клуба они завоевали чемпионство Мир РПЛ в 2017 году.

Гендиректор «Юнайтед» из Дубая: «Промес любит ромбик. Там, где Квинси, всегда есть «Спартак». Это его жизнь и семья»