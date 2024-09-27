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«Глушакову трудно признать, что его спортивная жизнь закончена». Рианчо об отстранении 37-летнего хавбека в «Химках»

Рауль Рианчо прокомментировал отстранение Дениса Глушакова в «Химках».

Ранее стало известно, что 37-летний полузащитник выведен из основного состава и в ближайшее время покинет подмосковный клуб.

«Глушакову трудно признать, что его спортивная жизнь закончена. Многим игрокам трудно брать на себя новые роли в своих командах.

История вновь повторяется», – сказал бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо.

Рауль Рианчо: «Глушаков – токсичный и вредный, он наносит большой вред футболу и российскому обществу. От таких надо держаться подальше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoРауль Рианчо
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