«Глушакову трудно признать, что его спортивная жизнь закончена». Рианчо об отстранении 37-летнего хавбека в «Химках»
Рауль Рианчо прокомментировал отстранение Дениса Глушакова в «Химках».
Ранее стало известно, что 37-летний полузащитник выведен из основного состава и в ближайшее время покинет подмосковный клуб.
«Глушакову трудно признать, что его спортивная жизнь закончена. Многим игрокам трудно брать на себя новые роли в своих командах.
История вновь повторяется», – сказал бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо.
Рауль Рианчо: «Глушаков – токсичный и вредный, он наносит большой вред футболу и российскому обществу. От таких надо держаться подальше»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости