«Глушакову трудно признать, что его спортивная жизнь закончена». Рианчо об отстранении 37-летнего хавбека в «Химках»

Рауль Рианчо прокомментировал отстранение Дениса Глушакова в «Химках».

Ранее стало известно , что 37-летний полузащитник выведен из основного состава и в ближайшее время покинет подмосковный клуб.

«Глушакову трудно признать, что его спортивная жизнь закончена. Многим игрокам трудно брать на себя новые роли в своих командах.

История вновь повторяется», – сказал бывший тренер «Спартака » Рауль Рианчо .

Рауль Рианчо: «Глушаков – токсичный и вредный, он наносит большой вред футболу и российскому обществу. От таких надо держаться подальше»