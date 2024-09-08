Денис Глушаков: «Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру»

Денис Глушаков заявил о готовности завершить карьеру в «Спартаке».

– В каком клубе хотели бы завершить карьеру?

– Вы хотите, чтобы я уже закончил (смеется)? Не знаю, посмотрим, где я окажусь. Сейчас я в «Химках» – кто знает, как жизнь повернется.

– Есть «Спартак»...

– Наберите в « », скажите, что я готов там закончить карьеру, – сказал хавбек «Химок» с улыбкой.

выступал за «Спартак» в 2013-2019 годах и стал с командой чемпионом в 2017 году.