Денис Глушаков: «Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков заявил о готовности завершить карьеру в «Спартаке».

– В каком клубе хотели бы завершить карьеру?

– Вы хотите, чтобы я уже закончил (смеется)? Не знаю, посмотрим, где я окажусь. Сейчас я в «Химках» – кто знает, как жизнь повернется.

– Есть «Спартак»...

– Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру, – сказал хавбек «Химок» с улыбкой.

Глушаков выступал за «Спартак» в 2013-2019 годах и стал с командой чемпионом в 2017 году.

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34 комментария
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Так там он ее и закончил )) уже все было Денис)
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Мостовой - "Я звонил, занято"
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Нальчик взбодрился...
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Ответ Сергей
Комментарий удален модератором
Оба?)
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Ответ Угараю_с_вас
Так там он ее и закончил )) уже все было Денис)
Как игрок основы. Сейчас в качестве полировщика лавки 🤣
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- Спартак, хочу закончить карьеру у вас, мне некогда разговаривать!
- Но ты сам позвонил...
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В Спартаке Нальчик заканчивай.
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Денис, ты серьёзно???
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в Спартак Кострома?
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все же заблокировали его номер в Спартаке
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Ответ Зизуха
Мостовой - "Я звонил, занято"
🤣🤣🤣
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Завязыватель шнурков необходим
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На прощальный матч в качестве тренера команду выведет Мостовой
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И пенсию в 5000 евпрро ..
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Хищник почувствовал запах крови
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Алло! Это Спартак? Вы уже знаете что к вам едет сам Глушаков?
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Комментарий удален модератором
Наберите ведро воды. И ему на голову
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Сам набрать не может. Его там посылают по известному адресу.
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Позвони лучше чехам, помоги чаю завершить благое дело по вылету в пердив
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