Денис Глушаков: «Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру»
Денис Глушаков заявил о готовности завершить карьеру в «Спартаке».
– В каком клубе хотели бы завершить карьеру?
– Вы хотите, чтобы я уже закончил (смеется)? Не знаю, посмотрим, где я окажусь. Сейчас я в «Химках» – кто знает, как жизнь повернется.
– Есть «Спартак»...
– Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру, – сказал хавбек «Химок» с улыбкой.
Глушаков выступал за «Спартак» в 2013-2019 годах и стал с командой чемпионом в 2017 году.
- Но ты сам позвонил...