  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
3

Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»

Агент Мачея Рыбуса Роман Орещук рассказал о трансфере игрока в Winline Медиалигу.

«Мы ждали предложения от «Рубина». Были, как говорится, потуги этот вопрос решить, оставить Мацея, но что-то не сложилось. «Рубин» пошел своей дорогой. Мы пошли своей дорогой.

У нас были предложения из Премьер-лиги. Вели переговоры, но, наверное, честно, надо быть, Мацей отказался идти в эти команды.

И третье – решили уехать в Азию. Вели переговоры с несколькими клубами, но опять же – не договорились по финансовым условиям и решили все-таки остаться здесь, в России, и попробовать зимой опять вернуться в большой профессиональный футбол», – рассказал агент Рыбуса. 

Сегодня «Десятка» объявила о подписании экс-игрока «Лиона», «Спартака» и «Локомотива» Мачея Рыбуса.

Рыбус тоже в Медиалиге: подписался с «10» Мусагалиева, пока не найдет клуб в профи

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телграм-канал ФК «10» 
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoМачей Рыбус
logoWinline Медиалига
logoФК 10
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рыбус о прозвище в Медиалиге: «Рыба, акула. Но на футболке будет фамилия, я еще не медийный»
1сегодня, 19:47
Рыбус перешел в ФК «10» Мусагалиева. Там играют Идову, Обухов и Помазан
5сегодня, 11:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Виталий Миллер предложил судье Жилинскому отработать матч в костюме клоуна: «Он ответил, что идея – топ»
сегодня, 19:56
«Очень много быдла. Какие-то драки, снятие футболок, пинки – такое не красит». Обухов о минусах медиафутбола
3сегодня, 19:00
Защитник «Эгриси» Григорьев: «Благодарен Медиалиге, что все стало намного серьезней и мы проходим УМО»
сегодня, 18:30
«Когда я работал в РПЛ, меня не узнавало столько людей, как сейчас». Панов о популярности в «Амкале»
3сегодня, 16:54
Отару Кушанашвили удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника. Операция длилась больше 10 часов
4сегодня, 16:22
👕 Выиграй футболку Юрия Жиркова в одно нажатие
4сегодня, 15:00
Шера перешел в «Амкал» до конца Кубка Лиги
1сегодня, 14:30
Нарзиев покинул Lotus. Его место может занять Сослан Гатагов
сегодня, 13:59
Рыбус перешел в ФК «10» Мусагалиева. Там играют Идову, Обухов и Помазан
5сегодня, 11:34
«Мура давал интервью, мы не собираемся платить штраф. Поздравляю «Десятку» с победой, «РМ» – технарь». Текила о «списке ссыкунов» Осипова
1сегодня, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбус о прозвище в Медиалиге: «Рыба, акула. Но на футболке будет фамилия, я еще не медийный»
1сегодня, 19:47
«Вратарь «Алании» сегодня звезда. Все вытащил». Спиряков о Натабашвили
226 сентября, 20:42
«Если бы забил, была бы фантастика». Вратарь «Амкала» Швагирев о поражении «Алании»
126 сентября, 20:29
Нападающий «Амкала» Пича о вылете из Кубка России от «Алании»: «Я до последнего верил. Мне безумно обидно»
226 сентября, 19:05
«Чтобы «Алания» проиграла такой команде, даже в мыслях не допускаю. Проигрывать любителям – вы меня извините». Тедеев об «Амкале»
224 сентября, 17:02
Media Basket проведет драфт 27 сентября. Заявку на участие можно оставить до 24-го числа
23 сентября, 08:45
Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2
118 сентября, 11:10
«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка
17 сентября, 15:25
Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»
717 сентября, 13:49
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
812 сентября, 19:38