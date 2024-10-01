Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
Агент Мачея Рыбуса Роман Орещук рассказал о трансфере игрока в Winline Медиалигу.
«Мы ждали предложения от «Рубина». Были, как говорится, потуги этот вопрос решить, оставить Мацея, но что-то не сложилось. «Рубин» пошел своей дорогой. Мы пошли своей дорогой.
У нас были предложения из Премьер-лиги. Вели переговоры, но, наверное, честно, надо быть, Мацей отказался идти в эти команды.
И третье – решили уехать в Азию. Вели переговоры с несколькими клубами, но опять же – не договорились по финансовым условиям и решили все-таки остаться здесь, в России, и попробовать зимой опять вернуться в большой профессиональный футбол», – рассказал агент Рыбуса.
Сегодня «Десятка» объявила о подписании экс-игрока «Лиона», «Спартака» и «Локомотива» Мачея Рыбуса.
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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телграм-канал ФК «10»
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