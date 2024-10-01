Рыбус о прозвище в Медиалиге: «Рыба, акула. Но на футболке будет фамилия, я еще не медийный»
Мачей Рыбус хотел выступать в Winline Медиалиге под прозвищем, а агент отговорил.
«На футболке пока будет фамилия. А так мое прозвище Рыба. Какая? Акула.
Я разговаривал с агентом. Но он сказал: «Успокойся. Ты пока еще не медийный», – сказал новичок ФК «10».
Сегодня «Десятка» объявила о подписании экс-игрока «Лиона», «Спартака» и «Локомотива» Мачея Рыбуса.
Рыбус тоже в Медиалиге: подписался с «10» Мусагалиева, пока не найдет клуб в профи
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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