Рыбус о прозвище в Медиалиге: «Рыба, акула. Но на футболке будет фамилия, я еще не медийный»

Мачей Рыбус хотел выступать в Winline Медиалиге под прозвищем, а агент отговорил.

«На футболке пока будет фамилия. А так мое прозвище Рыба. Какая? Акула.

Я разговаривал с агентом. Но он сказал: «Успокойся. Ты пока еще не медийный», – сказал новичок ФК «10».

Сегодня «Десятка» объявила о подписании экс-игрока «Лиона», «Спартака» и «Локомотива» Мачея Рыбуса.

Рыбус тоже в Медиалиге: подписался с «10» Мусагалиева, пока не найдет клуб в профи