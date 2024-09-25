Раскуплены все билеты на матч «Амкала» против «Алании» в Кубке России

На матч 4-го тура Фонбет Кубка России распроданы все билеты.

Игра «Амкал » – «Алания» пройдет в Москве на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова. Он вмещает 3077 человек.

Матч 4-го раунда Фонбет Кубка России пройдет 26 сентября.

Начало в 19:30 (мск).