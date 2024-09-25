Раскуплены все билеты на матч «Амкала» против «Алании» в Кубке России
На матч 4-го тура Фонбет Кубка России распроданы все билеты.
Игра «Амкал» – «Алания» пройдет в Москве на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова. Он вмещает 3077 человек.
Матч 4-го раунда Фонбет Кубка России пройдет 26 сентября.
Начало в 19:30 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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