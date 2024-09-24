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  • «Чтобы «Алания» проиграла такой команде, даже в мыслях не допускаю. Проигрывать любителям – вы меня извините». Тедеев об «Амкале»
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«Чтобы «Алания» проиграла такой команде, даже в мыслях не допускаю. Проигрывать любителям – вы меня извините». Тедеев об «Амкале»

Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев высказался перед матчем с «Амкалом».

«Алания» сыграет на выезде с «Амкалом» в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. 

– Многие клубы Первой лиги намерены выставить на поединки Кубка России полурезервные составы. А вы? «Алания» — в зоне вылета, первенство, наверное, важнее.

– Каким составом — решать главному тренеру. Я знаю мнение Спартака Артуровича [Гогниева]: он серьезно относится к предстоящему матчу. И я его позицию полностью разделяю. Игроки должны выкладываться в каждом официальном матче, это даже не обсуждается, независимо от того, какая будет ротация. А тем более наш соперник – медийная команда. Чтобы «Алания» проиграла такой команде, даже в мыслях не допускаю. Никаких шапкозакидательских настроений и небрежного отношения к Кубку у нас нет.

– Что скажете про «Амкал»?

– Знаю, что за «Амкал» выступают бывшие профессиональные футболисты, в том числе игравшие в РПЛ и еврокубках. Опытный тренер – Панов, который преподавал в академии тренерского мастерства. Но это медийная команда. А мы – профессиональная. Проигрывать любителям – вы меня извините. Не могу этого представить! Тем более нас, как всегда, приедет поддержать большая осетинская диаспора, уверен, небольшой стадион в Сокольниках будет под завязку, – рассказал Тедеев.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Metaratings
logoФОНБЕТ Кубок России
logoПервая лига
Бахва Тедеев
logoАлания Владикавказ
logoАмкал
logoWinline Медиалига
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