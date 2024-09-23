«Матч ТВ» покажет матч Кубка России «Амкал» – «Алания»

«Матч ТВ» покажет игру «Амкала».

Федеральный телеканал проведет прямую трансляцию матча 4-го раунда Фонбет Кубка России «Амкал» – «Алания».

Встречу можно будет посмотреть и по ТВ, и на сайте «Матча».

Предыдущий матч «Амкала » в Кубке с «Космосом» (2:1) «Матч ТВ » бесплатно показывал только на сайте.

«Амкал» и «Алания» сыграют 26 сентября в Москве на 4-м поле академии «Спартака». Начало матча – в 19:30 по московскому времени.