«Матч ТВ» покажет матч Кубка России «Амкал» – «Алания»
«Матч ТВ» покажет игру «Амкала».
Федеральный телеканал проведет прямую трансляцию матча 4-го раунда Фонбет Кубка России «Амкал» – «Алания».
Встречу можно будет посмотреть и по ТВ, и на сайте «Матча».
Предыдущий матч «Амкала» в Кубке с «Космосом» (2:1) «Матч ТВ» бесплатно показывал только на сайте.
«Амкал» и «Алания» сыграют 26 сентября в Москве на 4-м поле академии «Спартака». Начало матча – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости