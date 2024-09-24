«Почему аланцы не используют лезгинку на стандартах вместо русских народных танцев?» Тренер «Амкала» Панов о хороводах «Алании»
– Бахва Тедеев (гендиректор «Алании» – Спортс’‘) сказал, что не может представить, чтобы «Алания» проиграла любителям. Есть шансы обыграть представителя Первой лиги?
– Здесь не вопрос шансов, мне сложно комментировать высказывание такого уважаемого человека, как Бахва, тем более генерального директора. Тедеев – легенда «Алании». Если он так считает. Игра покажет! Мы готовимся к серьезному матчу. Понимаем, что в «Алании» новый главный тренер, что у нее сейчас новые эмоции.
– Для многих 0:0 «Алании» в Нижнекамске – пресные. Я со стороны больших изменений в игре владикавказцев не увидел. А вы?
– Они стали больше похожи на себя прежних, как были при Гогниеве. Изменили тактическую схему на ромб. До этого «Алания» чаще играла 4-3-3. Оставляли впереди тройку, сейчас двойку. А то, что хороводы водят при угловых. У меня, к сожалению, нет статистики, сколько они с них забили, но думаю, что немного. Вопрос в другом. Когда люди, уважают свои традиции, как аланцы – почему бы не использовать при розыгрыше стандартов лезгинку, например, а не русские народные танцы?
– Вы с Гогниевым приятельствовали, но в какой-то момент поругались вдрызг. Из-за чего?
– Я считаю, что профессиональный тренер и просто воспитанный человек не имеет права вести себя так, как Спартак. Это было когда мы с «Волгарем» соперничали с «Аланией» во Второй лиге.
Коллега, тем более мы воспитанники одного тренера – Юрия Фарзуновича Газзаева, не может себе позволять такого. Не представляю, чтобы я во Владикавказе повернулся к главе республики и стал что-то ему показывать, отвечать. Подчеркну: я вырос в Северной Осетии, провел там шесть лет и уважаю этот регион, его обычаи.
– В профессиональный футбол вернуться рассчитываете? Или ушли в медиа с головой?
– Никогда не говори «никогда». Многие до сих пор звонят и удивляются, что я согласился возглавить медийную команду. Ничего для себя не вычеркиваю, факторов много. В любом случае в «Амкале» у меня есть обязательства. С уважением отношусь к руководству клуба, к болельщикам – по мне это интересная история. Поступит интересное предложение – будем обсуждать, – сказал Панов.
Хороводы Гогниева вернулись! Спартаку надо вылезать из зоны вылета
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