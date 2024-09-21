Лидер «Амкала» Маврин пропустит игру с «Аланией» в Кубке России из-за травмы

Василий Маврин не сыграет в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

Хавбек «Амкала » получил повреждение верхней части тела в игре 4-го тура Winline Кубка Медиалиги против Lotus (2:0), но отыграл до конца матча и забил гол на последней минуте.

В текущем розыгрыше Кубка России Маврин провел за «Амкал» 3 матча и забил 1 гол. 24 сентября его команда сыграет против «Алании ». Матч пройдет в Москве на 4-м поле академии «Спартака». Начало – в 19:30 (мск).

Маврин был признан лучшим медиафутболистом в 2023 году.