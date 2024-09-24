«Уровень лидеров турнира достаточно высокий. Просто так тебе никто победу не отдаст». Спортивный директор ФК «10» Чирин о поражении от «Броуков»

Александр Чирин высказался о поражении ФК «10» от «БроукБойз».

Проиграв «Броукам» (0:2) в 4-м туре, «Десятка» потеряла первое место в турнирной таблице Winline Кубка Медиалиги.

– Говорят, что «Десятка» после «Краснодара» не может отойти.

– Возможно. Все влияет по чуть-чуть. Как будто «Краснодар» уже немного подзабылся в эмоциональном плане. С другой стороны, мы видели, как команда может из себя доставать ресурсы в игре на уровне Премьер-лиги. Видно, что сейчас это достать не получилось.

Материал для тренерского штаба – понять, в чем кроется нюанс: в кондициях, в эмоциональном состоянии. Будем стараться понимать, докручивать, не повторять ошибок.

– «Десятка» год назад и сейчас – это абсолютно разные команды, разные цели. Что поменялось?

– Цели те же. Логично, что мы развиваемся, прибавляем в разных аспектах. Соперники тоже не дремлют. Уровень лидеров турнира достаточно высокий в футбольном плане. Просто так тебе никто победу не отдаст.

Желательно быть такой командой, которая в любых условиях качественно действует и успешно выполняет свои задумки, – рассказал спортивный директор ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.