«Зуеву смелости не хватило сделать это при команде. В проффутболе так не поступают даже с тренерами, которых ненавидят». Курбанов об увольнении

Шамиль Курбанов высказался об увольнении из «Титана».

«Момент в чем заключается. В проффутболе так не делают даже с тренерами, которых ненавидят. Уволили без команды. Сразу после игры в раздевалке, когда все ушли. Они могли это сделать прямо там. Но я думаю, Саше [Зуеву – президент «Титана» ] смелости не хватило.

Находясь там, он выкидывает этот пост, который он готовил заранее. Это Арчи подтвердил. Хотя Саша сказал, что не готовил. Там у них рассинхрон.

Он выложил его там, чтобы привлечь к себе внимание. Раздать интервью, где рассказать, как ему тяжело, какой он профессор. И как мне после этого к людям относиться?

Мы вместе с тренерским штабом столько времени провели в клубе. Проделали колоссальную, отличную работу. И как можно с нами так?

Зуев нас влупил после игры, которую мы выиграли. Когда тренер висит, то его убирают, если он проиграл. Но окей, они решили, что нет футбола.

Я не понимаю. Написать пост, находясь там для того, чтобы у тебя взяли интервью, посвятить лицами на все крупные телеграм-каналы. Мы же так любим внимание. Построить из себя людей, которые прям стратеги.

Но я же не дебил. Меня удивляет их уверенность в том, что они говорят. Они считают, что я скажу, что они говорят правду. Я до их уровня падать не буду.

То, что они это готовили – факт. То, что так все произошло – это неправильно», – сказал экс-тренер «Титана».

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