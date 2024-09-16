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Медведев возглавил «Титан» из Медиалиги. Месяц назад тренера уволили из «Сибири»

«Титан» определился с кандидатурой нового главного тренера.

Команду возглавил бывший главный тренер «Сибири» Алексей Медведев.

Из новосибирской команды 47-летний специалист был уволен в середине августа. Клуб идет на последнем месте в «Золоте» LEON Второй лиги А.

Медведев на профессиональном уровне выступал за «Сатурн», «Крылья Советов», «Рубин» и другие клубы.

Тренировал в числе прочих «Коломну» и «Сатурн». В ЛФЛ экс-нападающий выступал за «Титан», а также за «Эгриси».

«Титан» на прошлой неделе отправил в отставку Шамиля Курбанова – сразу после первой победы в Winline Кубке Медиалиги.

Как «Титан» отметил первую победу в сезоне? Уволил главного тренера

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Титана»
logoАлексей Медведев
logoШамиль Курбанов
logoСибирь
logoWinline Медиалига
logoЛФК «Титан»
Александр Зуев
logoВторая лига А
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