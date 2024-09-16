Медведев возглавил «Титан» из Медиалиги. Месяц назад тренера уволили из «Сибири»
«Титан» определился с кандидатурой нового главного тренера.
Команду возглавил бывший главный тренер «Сибири» Алексей Медведев.
Из новосибирской команды 47-летний специалист был уволен в середине августа. Клуб идет на последнем месте в «Золоте» LEON Второй лиги А.
Медведев на профессиональном уровне выступал за «Сатурн», «Крылья Советов», «Рубин» и другие клубы.
Тренировал в числе прочих «Коломну» и «Сатурн». В ЛФЛ экс-нападающий выступал за «Титан», а также за «Эгриси».
«Титан» на прошлой неделе отправил в отставку Шамиля Курбанова – сразу после первой победы в Winline Кубке Медиалиги.
Как «Титан» отметил первую победу в сезоне? Уволил главного тренера
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Титана»
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