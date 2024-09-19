«Банка» попросила разрешение заявить на следующий матч Гооге – против его бывшей команды «Родина Медиа»
Руководитель команды Фил Воронин попросил разрешение включить нападающего «Ромы» в состав ФК «Банка» на матч 4-го тура Winline Кубка Медиалиги против «Родины Медиа».
«Уважаемые лига, Дмитрий Кортава, все наши читатели, «Рома», Тони Гооге. В связи с тем, что «Рома» пропускает тур, мне пришла потрясающая идея: давайте заявим Тони Гооге, лучшего нападающего Кубка Надежды, за ФК «Банка» на этот тур.
Он как раз сыграет против своей бывшей команды «Родина Медиа». Это очень крутой сюжет. Там обещают двойные-тройные премки, давайте для интереса Гооге усилит нас», – сказал Фил Воронин.
На предложение «Банки» отреагировал технический директор МФЛ Дмитрий Кортава: «Как вы не хотите, чтобы я в лиге остался 😂».
Основатель «Ромы» Ромарой в ответ на идею Воронина предложил, чтобы вместо «Банки» с «РМ» сыграла «Рома».
Ранее президент Медиалиги Николай Осипов разрешил Lit Energy зарегистрировать форварда Рената Васиченко вне периода дозаявок. Кортава был против этого решения, так как оно противоречит регламенту лиги.
Гооге – лучший бомбардир Кубка Надежды. В трех матчах нападающий «Ромы» забил шесть голов.
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