«Банка» попросила разрешение заявить на следующий матч Гооге – против его бывшей команды «Родина Медиа»

«Банка» хочет заявить Антона Гооге на один матч.

Руководитель команды Фил Воронин попросил разрешение включить нападающего «Ромы» в состав ФК «Банка» на матч 4-го тура Winline Кубка Медиалиги против «Родины Медиа ».

«Уважаемые лига, Дмитрий Кортава, все наши читатели, «Рома », Тони Гооге. В связи с тем, что «Рома» пропускает тур, мне пришла потрясающая идея: давайте заявим Тони Гооге, лучшего нападающего Кубка Надежды, за ФК «Банка » на этот тур.

Он как раз сыграет против своей бывшей команды «Родина Медиа». Это очень крутой сюжет. Там обещают двойные-тройные премки, давайте для интереса Гооге усилит нас», – сказал Фил Воронин.

На предложение «Банки» отреагировал технический директор МФЛ Дмитрий Кортава: «Как вы не хотите, чтобы я в лиге остался 😂».

Основатель «Ромы» Ромарой в ответ на идею Воронина предложил , чтобы вместо «Банки» с «РМ» сыграла «Рома».

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов разрешил Lit Energy зарегистрировать форварда Рената Васиченко вне периода дозаявок. Кортава был против этого решения, так как оно противоречит регламенту лиги.

Гооге – лучший бомбардир Кубка Надежды. В трех матчах нападающий «Ромы» забил шесть голов.