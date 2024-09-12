«Показалось, что я близок к сердечному приступу. Подсел к людям с красным крестом, вдруг сознание потеряю». Азамат об эйфории на стадионе «Краснодара»
ФК «10» Мусагалиева на прошлой неделе провел товарищеский матч против «быков» (2:4) на главной арене краснодарской команды при 20 тысячах зрителей.
– Я испытал эйфорию. Очень давно у меня не было таких чувств и переживаний. В какой-то момент подумал, что я близок к сердечному приступу, сердцебиение было какое-то непривычное.
Я сел поближе к людям с красным крестом, подумал, что лучше побыть рядом с ними, вдруг потеряю сознание. Дал им руку, говорю: «Пульс посмотрите». Они проверили: «Ты здоров, беги».
– Насколько реально теперь сыграть со «Спартаком» на «Лукойл Арене»?
– Когда я озвучил мысль, что мы можем сыграть с «Краснодаром», пацаны очень скептически к этому отнеслись. Но мы мечтали и в итоге осуществили, – сказал президент ФК «10».
20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»
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