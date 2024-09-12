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  • «Показалось, что я близок к сердечному приступу. Подсел к людям с красным крестом, вдруг сознание потеряю». Азамат об эйфории на стадионе «Краснодара»
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«Показалось, что я близок к сердечному приступу. Подсел к людям с красным крестом, вдруг сознание потеряю». Азамат об эйфории на стадионе «Краснодара»

Азамат Мусагалиев переживал, что потеряет сознание на стадионе «Краснодара».

ФК «10» Мусагалиева на прошлой неделе провел товарищеский матч против «быков» (2:4) на главной арене краснодарской команды при 20 тысячах зрителей.

– Я испытал эйфорию. Очень давно у меня не было таких чувств и переживаний. В какой-то момент подумал, что я близок к сердечному приступу, сердцебиение было какое-то непривычное.

Я сел поближе к людям с красным крестом, подумал, что лучше побыть рядом с ними, вдруг потеряю сознание. Дал им руку, говорю: «Пульс посмотрите». Они проверили: «Ты здоров, беги».

– Насколько реально теперь сыграть со «Спартаком» на «Лукойл Арене»?

– Когда я озвучил мысль, что мы можем сыграть с «Краснодаром», пацаны очень скептически к этому отнеслись. Но мы мечтали и в итоге осуществили, – сказал президент ФК «10».

20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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