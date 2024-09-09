«Галицкий – патриот своей страны, города. Я будто побывал на лекции по философии жизни». Азамат о разговоре с владельцем «Краснодара»
Азамат Мусагалиев рассказал о встрече с Сергеем Галицким
ФК «10» Мусагалиев и «Краснодар» Галицкого 7 сентября провели товарищеский матч (2:4) при 20 тысячах зрителей на главном стадионе «быков».
«Во время игры я общался с Галицким? Да, все верно, я был у него в ложе, и мы немного поговорили. Я обогащен после общения с таким человеком, каким является Сергей Николаевич.
Знаете, я будто побывал на лекции по философии жизни от правильного человека. Он патриот своей страны, города. Это пример того, как нужно в целом жить.
Разбирается ли Галицкий в футболе? Да. Он мне сказал, что я сколотил неплохую банду (ФК «10» – Спортс’‘), раз болельщики пришли на нас смотреть», — сказал Мусагалиев.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
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