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  • Комментатор Т-Лиги Чепурин о разговоре с Гольдманом: «Дзюба уже 2 месяца сидит без клуба, но официального представителя занимает вопрос комментаторской работы»
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Комментатор Т-Лиги Чепурин о разговоре с Гольдманом: «Дзюба уже 2 месяца сидит без клуба, но официального представителя занимает вопрос комментаторской работы»

Павел Чепурин подробнее рассказал о разговоре с Леонидом Гольдманом.

– Вы созвонились? Чего хотел Гольдман?

– Наше общение с Леонидом Гольдманом прошло в формате переписки. Не считаю этичным публиковать ее целиком, достаточно самого факта.

Леонид увидел в моей работе «мало комментаторского профессионализма» и «непозволительную манеру комментирования». Ему не понравилось, что комментатор позволяет себе оценочные суждения в эфире. Да, так уж получилось, что я не нейросеть – не могу работать только по скрипту, без оценок, суждений и эмоций. А их Леонид счел неуважительными и хотел, чтобы я проявил смелость извиниться – это почти цитата.

Вообще я, честно говоря, нахожусь в небольшом замешательстве. Артем Дзюба – один из самых популярных спортсменов России, лучший бомбардир в истории нашего чемпионата – бьет соперника под зад на футбольном поле, угрожает ему, на весь стадион называет его команду «девочками», матерится последними словами – и все это в прямом эфире турнира, целевой аудиторией которого являются дети.

Сам же нападающий вот уже 2 месяца сидит без клуба, но его официального представителя больше занимает вопрос комментаторской работы на любительском турнире.

Неужели у Леонида нет более важных дел?

– Почему ты раскритиковал Дзюбу, но не осудил «Амкал»? Кажется, они тоже позволили себе лишнего.

– После матча у себя в тг-канале я написал, что ничего увлекательного и веселого в том, что устроил «Амкал», вернувшись на поле, не было: это выглядело абсурдно, жалко и сильно смазало впечатление от концовки турнира. Но я могу понять футболистов «Амкала» – если бы моего партнера по команде пнули под зад, нарушителя не удалили, а сам он даже не посчитал нужным извиниться за этот поступок, я бы тоже упирался.

Кстати, на выставочной игре команды Дзюбы с «Чертаново Медиа» я тоже позволил себе лишнего: из-за испорченного финала в растроенных чувствах отработал нарочито отвратительно – это было неправильно, – рассказал Спортсу комментатор Т-Лиги.

Гольдман – официальный представитель Артема Дзюбы. Павел работал комментатором на финале турнира, где нападающий пнул игрока «Амкала». После матча Чепурин в своем телеграм-канале написал пост, в котором назвал Дзюбу 36-летним дяденькой, а его поведение – позорищем.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАмкал
Леонид Гольдман
logo«Чепа» Павел Чепурин
logoЧертаново Медиа
logoТ-Лига
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