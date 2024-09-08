Губерниев о конфликте Чужого и Дзюбы: «Артем должен извиниться перед всеми женщинами на планете Земля»
Дмитрий Губерниев высказался о стычке Антона Чужого и Артема Дзюбы в финале
«Дзюба должен обязательно извиниться за случившееся. Это было очень некрасиво. И он должен в первую очередь извиниться перед всеми прекрасными женщинами на планете Земля», – сказал комментатор.
Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.
Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Все про спорт.ру»
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