Представитель Дзюбы: «Артем готов доказать, что он один из лучших нападающих России. Надеюсь, увидим его в клубе РПЛ. Варианты за рубежом не рассматриваем»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы высказался о будущем футболиста.

36-летний форвард остается без клуба после ухода из «Локомотива» этим летом.

«До конца трансферного окна еще несколько дней, мы ведем переговоры с несколькими клубами. Артем очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу.

Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть.

Дзюба сильно мотивирован и готов в очередной раз доказать, что он является одним из лучших нападающих России. Уверен, что Артем не подведет команду, которая его возьмет. Он поможет и на поле, и в раздевалке.

Думаю, сейчас от нас уже ничего не зависит. Клубы должны принять решение», – сказал Леонид Гольдман.

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28 комментариев
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Главное чтобы он больше ничего не показывал 🤣
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Два идиота, кому нужна эта старая калоша .
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Что бы рухнул весь интернет Дзюба должен оказаться в Спартаке!
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За рубежом не рассматриваем, так как их нет, точнее есть, но это максимум сборная Антальи или Бодрума за деньги в эквиваленте для Дзюбы сходить один раз в кино с мороженым, а так сидим на лавочке, ждём местных купцов и лузгаем семечки, надеюсь, что в стране больше не найдутся идиоты, кто будет ему прилично платить за пинки соперников!!!🙂‍↔️
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Старенький тихоход подвержен уже частым травмами ,он с одышкой. Ну кому на..ер он нужен. Верста ещё зарплату хочет 7 милл р в месяц. Ну не смешно. Даже 5 ему много,даже 3 это слишком. Глушаков 1 милл рублей получает в месяц. Так он не хуже Дзюбы.
От жадности верста хочет поиграть. Он заработа на 3 жизни,пусть лучше снимается в кино,это его мечта,а не портит игрой всем настроение.
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Это зарубежные клубы его не рассматривают. Нам всё время пытаются навязать что он у нас лучший за ним прямо очередь из клубов. Он всё и всём показал в Турции какой он колченогий игрочишка.
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Амкал это максимум Дзюпы
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Как он в раздевалке помогает все уже знают. И Азмун помнит.
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Варианты за рубежом не рассматриваю, ух какой патриотичеый
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Ответ Alex.K71
За рубежом не рассматриваем, так как их нет, точнее есть, но это максимум сборная Антальи или Бодрума за деньги в эквиваленте для Дзюбы сходить один раз в кино с мороженым, а так сидим на лавочке, ждём местных купцов и лузгаем семечки, надеюсь, что в стране больше не найдутся идиоты, кто будет ему прилично платить за пинки соперников!!!🙂‍↔️
У Бодрума, кстати, команда в высшем чемпионате Турции играет в этом году)
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Варианты за рубежом не рассматриваем»
Формулировка неправильная.
Вот такая должна быть формулировка. Предложения из-за рубежа Артёму не поступают
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В Химках есть Заболотный, а в Махачкалу баловник не поедет. Остаётся ЛФЛ.
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Один из лучших нападающий в Медиалиге. Да и то не факт.
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Ответ Andr Tyurin
Варианты за рубежом не рассматриваю, ух какой патриотичеый
Вот так становятся патриотами.тьфу.
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Ответ Shuba Jr.
если ты готов молча стоять, когда тебя унижают при твоих детях - это твой выбор!!! и не навязывай его, как единственный верный! он не стал терпеть и пнул за это. настоящий мужик вообще бы забил его, как гада, ногами за это! как и то, что настоящий мужик никогда бы не стал при детях, жене пытаться унизить другого мужика!!! а жить дальше терпилой - это твой удел и выбор! живи с этим, особь в мужском обличии
Ты когда такие эпитеты человеку выписываешь за своим языком следи и той якобы правдой, что несет Дзюба. А на счёт какой я мужик или терпила я тебе лично объясню при встрече, живу в Екатеринбурге, кидай свои цифры и подскакивай, жду!!!
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Ответ PIT-BUL
Главное чтобы он больше ничего не показывал 🤣
Кому нужен форвард 36 лет с дерьмовым характером , который год не играл и который уже 3 года назад уже не мог бежать. Интерес Дзюбы понятен, он на 4 мяча от Кержа отстает за карьеру. Ну а за сборную выйти на единоличное первое место ему уже не суждено.Не хрен было с Карпиным зацепляться.
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Спасибо,но не надо ничего доказывать 🙏
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был бы в торпедо другой тренер, мог бы дзюба там попылить. два столба щас там, и оба никакие. к тому же москва.
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А варианты и в России не рассматриваются, кому он нахрен нужен?!!
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так футболки свободно продаются вроде
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А мы не надеемся на "это".
Можно сказать, что мы к "этому", даже не готовы.
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Варианты из АПЛ, Ла Лиги и Серии А не рассматриваем, так как их нет и быть не может.
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Потому что за рубежом нужно выигрывать конкуренцию, а Артём к этому не привык, - добавил агент игрочишки)
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