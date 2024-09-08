Представитель Дзюбы: «Артем готов доказать, что он один из лучших нападающих России. Надеюсь, увидим его в клубе РПЛ. Варианты за рубежом не рассматриваем»
Представитель Артема Дзюбы высказался о будущем футболиста.
36-летний форвард остается без клуба после ухода из «Локомотива» этим летом.
«До конца трансферного окна еще несколько дней, мы ведем переговоры с несколькими клубами. Артем очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу.
Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть.
Дзюба сильно мотивирован и готов в очередной раз доказать, что он является одним из лучших нападающих России. Уверен, что Артем не подведет команду, которая его возьмет. Он поможет и на поле, и в раздевалке.
Думаю, сейчас от нас уже ничего не зависит. Клубы должны принять решение», – сказал Леонид Гольдман.
От жадности верста хочет поиграть. Он заработа на 3 жизни,пусть лучше снимается в кино,это его мечта,а не портит игрой всем настроение.
Формулировка неправильная.
Вот такая должна быть формулировка. Предложения из-за рубежа Артёму не поступают
Можно сказать, что мы к "этому", даже не готовы.